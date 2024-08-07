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С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение - РИА Новости, 07.08.2024
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:47 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/rusada-1964731887.html
С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение
С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение - РИА Новости, 07.08.2024
С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение
Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:47
2024-08-07T17:47
хоккей
спорт
русада
толпар
спортивный арбитражный суд (cas)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщается в Telegram-канале юридического агентства Клевер Консалт. В апреле 2023 года КХЛ сообщила, что семь игроков "Толпара" сдали положительные допинг-тесты. Слушания завершились 29 февраля, ДАК РУСАДА дисквалифицировал хоккеистов на год. Позднее еще десять хоккеистов уфимской команды были временно отстранены после обнаружения в их допинг-пробах мельдония. "Слушания в ДАК РУСАДА были не простыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развернутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность примененной к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкрепленные самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят", - говорится в сообщении.
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спорт, русада, толпар, спортивный арбитражный суд (cas)
Хоккей, Спорт, РУСАДА, Толпар, Спортивный арбитражный суд (CAS)
С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение

ДАК РУСАДА снял отстранение с попавшихся на мельдонии 10 хоккеистов "Толпара"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
Табличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Табличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщается в Telegram-канале юридического агентства Клевер Консалт.
В апреле 2023 года КХЛ сообщила, что семь игроков "Толпара" сдали положительные допинг-тесты. Слушания завершились 29 февраля, ДАК РУСАДА дисквалифицировал хоккеистов на год. Позднее еще десять хоккеистов уфимской команды были временно отстранены после обнаружения в их допинг-пробах мельдония.
"Слушания в ДАК РУСАДА были не простыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развернутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность примененной к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкрепленные самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят", - говорится в сообщении.
Табличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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