https://ria.ru/20240807/rusada-1964731887.html

С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение

С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение - РИА Новости, 07.08.2024

С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение

Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:47

2024-08-07T17:47

2024-08-07T17:47

хоккей

спорт

русада

толпар

спортивный арбитражный суд (cas)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщается в Telegram-канале юридического агентства Клевер Консалт. В апреле 2023 года КХЛ сообщила, что семь игроков "Толпара" сдали положительные допинг-тесты. Слушания завершились 29 февраля, ДАК РУСАДА дисквалифицировал хоккеистов на год. Позднее еще десять хоккеистов уфимской команды были временно отстранены после обнаружения в их допинг-пробах мельдония. "Слушания в ДАК РУСАДА были не простыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развернутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность примененной к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкрепленные самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20240806/rusada-1964474657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, русада, толпар, спортивный арбитражный суд (cas)