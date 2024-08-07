С попавшихся на мельдонии хоккеистов "Толпара" сняли временное отстранение
ДАК РУСАДА снял отстранение с попавшихся на мельдонии 10 хоккеистов "Толпара"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
Табличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков уфимской команды "Толпар", являющейся фарм-клубом "Салавата Юлаева" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщается в Telegram-канале юридического агентства Клевер Консалт.
В апреле 2023 года КХЛ сообщила, что семь игроков "Толпара" сдали положительные допинг-тесты. Слушания завершились 29 февраля, ДАК РУСАДА дисквалифицировал хоккеистов на год. Позднее еще десять хоккеистов уфимской команды были временно отстранены после обнаружения в их допинг-пробах мельдония.
"Слушания в ДАК РУСАДА были не простыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развернутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность примененной к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкрепленные самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят", - говорится в сообщении.
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