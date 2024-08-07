https://ria.ru/20240807/rubl-1964629889.html
Курс рубля к юаню вырос
Курс рубля к юаню вырос - РИА Новости, 07.08.2024
Курс рубля к юаню вырос
Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:13
2024-08-07T13:13
2024-08-07T13:13
экономика
евгений локтюхов
алексей антонов (аналитик)
московская биржа
промсвязьбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск снижается на 6 копеек, до 11,79 рубля. На старте торгов это движение составляло 2 копейки. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 24,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя прошлых торгов. Период пониженной волатильности на российском валютном рынке сохраняется с конца июля, предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "На фоне сокращения Минфином покупки валюты в рамках бюджетного правила смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 рубля", - добавляет он. Курс юаня "рисует" очень узкий "боковик" с границами 11,75-11,9 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По законам рынка выход из длительной консолидации, а она продолжается уже восемь сессий, может быть сильным. Но пока для таких движений поводов нет", - добавляет он.
https://ria.ru/20240726/kurs-1962154801.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118dfef2d1081f0ae327522d4da89f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евгений локтюхов, алексей антонов (аналитик), московская биржа, промсвязьбанк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов (аналитик), Московская биржа, Промсвязьбанк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск снижается на 6 копеек, до 11,79 рубля. На старте торгов это движение составляло 2 копейки. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 24,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя прошлых торгов.
Период пониженной волатильности на российском валютном рынке сохраняется с конца июля, предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, отмечает Евгений Локтюхов
из Промсвязьбанка
.
"На фоне сокращения Минфином покупки валюты в рамках бюджетного правила смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 рубля", - добавляет он.
Курс юаня "рисует" очень узкий "боковик" с границами 11,75-11,9 рубля, отмечает Алексей Антонов
из компании "Алор брокер
". "По законам рынка выход из длительной консолидации, а она продолжается уже восемь сессий, может быть сильным. Но пока для таких движений поводов нет", - добавляет он.