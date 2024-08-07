https://ria.ru/20240807/rubl-1964629889.html

Курс рубля к юаню вырос

Курс рубля к юаню вырос - РИА Новости, 07.08.2024

Курс рубля к юаню вырос

Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:13

2024-08-07T13:13

2024-08-07T13:13

экономика

евгений локтюхов

алексей антонов (аналитик)

московская биржа

промсвязьбанк

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск снижается на 6 копеек, до 11,79 рубля. На старте торгов это движение составляло 2 копейки. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 24,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя прошлых торгов. Период пониженной волатильности на российском валютном рынке сохраняется с конца июля, предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "На фоне сокращения Минфином покупки валюты в рамках бюджетного правила смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 рубля", - добавляет он. Курс юаня "рисует" очень узкий "боковик" с границами 11,75-11,9 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По законам рынка выход из длительной консолидации, а она продолжается уже восемь сессий, может быть сильным. Но пока для таких движений поводов нет", - добавляет он.

https://ria.ru/20240726/kurs-1962154801.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евгений локтюхов, алексей антонов (аналитик), московская биржа, промсвязьбанк, министерство финансов рф (минфин россии)