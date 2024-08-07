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Курс рубля к юаню вырос - РИА Новости, 07.08.2024
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13:13 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/rubl-1964629889.html
Курс рубля к юаню вырос
Курс рубля к юаню вырос - РИА Новости, 07.08.2024
Курс рубля к юаню вырос
Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:13
2024-08-07T13:13
экономика
евгений локтюхов
алексей антонов (аналитик)
московская биржа
промсвязьбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск снижается на 6 копеек, до 11,79 рубля. На старте торгов это движение составляло 2 копейки. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 24,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя прошлых торгов. Период пониженной волатильности на российском валютном рынке сохраняется с конца июля, предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "На фоне сокращения Минфином покупки валюты в рамках бюджетного правила смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 рубля", - добавляет он. Курс юаня "рисует" очень узкий "боковик" с границами 11,75-11,9 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По законам рынка выход из длительной консолидации, а она продолжается уже восемь сессий, может быть сильным. Но пока для таких движений поводов нет", - добавляет он.
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экономика, евгений локтюхов, алексей антонов (аналитик), московская биржа, промсвязьбанк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов (аналитик), Московская биржа, Промсвязьбанк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Курс рубля к юаню вырос

Курс рубля к юаню на Московской бирже усиливает темпы роста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Курс рубля в среду повышается к юаню всё большим темпами по сравнению с утром, при этом в целом китайская валюта торгуется в узком коридоре уже несколько сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск снижается на 6 копеек, до 11,79 рубля. На старте торгов это движение составляло 2 копейки. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 24,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя прошлых торгов.
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Период пониженной волатильности на российском валютном рынке сохраняется с конца июля, предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"На фоне сокращения Минфином покупки валюты в рамках бюджетного правила смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 рубля", - добавляет он.
Курс юаня "рисует" очень узкий "боковик" с границами 11,75-11,9 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По законам рынка выход из длительной консолидации, а она продолжается уже восемь сессий, может быть сильным. Но пока для таких движений поводов нет", - добавляет он.
 
ЭкономикаЕвгений ЛоктюховАлексей Антонов (аналитик)Московская биржаПромсвязьбанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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