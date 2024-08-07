https://ria.ru/20240807/rezhim-1964762340.html

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:36

2024-08-07T20:36

2024-08-07T21:02

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.В приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка, добавил чиновник. Он подчеркнул, что будет лично координировать работу сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС до улучшения оперативной обстановки. Оперштаб работает круглосуточно, подчеркнул Смирнов. Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964758344.html

курская область

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курская область