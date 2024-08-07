https://ria.ru/20240807/rezervy-1964708505.html

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - РИА Новости, 07.08.2024

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:09

2024-08-07T17:09

2024-08-07T17:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_81f3e0fed44042f85a27e53674299874.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ. Перед этим регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022-го. Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.

https://ria.ru/20230807/rezervy-1888539297.html

https://ria.ru/20240801/zoloto-1963347691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)