https://ria.ru/20240807/rezervy-1964708505.html
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - РИА Новости, 07.08.2024
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:09
2024-08-07T17:09
2024-08-07T17:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_81f3e0fed44042f85a27e53674299874.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ. Перед этим регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022-го. Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.
https://ria.ru/20230807/rezervy-1888539297.html
https://ria.ru/20240801/zoloto-1963347691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9fd0b22ca696e2d89381e9791b99c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — $ 179,6 млрд
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ.
Перед этим регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022-го.
Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов.
Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.