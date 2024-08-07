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Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - РИА Новости, 07.08.2024
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17:09 07.08.2024 (обновлено: 17:53 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/rezervy-1964708505.html
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума - РИА Новости, 07.08.2024
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:09
2024-08-07T17:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ. Перед этим регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022-го. Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.
https://ria.ru/20230807/rezervy-1888539297.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума

Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — $ 179,6 млрд

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума — 179,6 миллиарда долларов, а их доля в международных активах страны обновила максимум с начала 2000 года, следует из данных ЦБ.
Перед этим регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 августа выросли до 602,05 миллиарда долларов с 593,5 миллиарда на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022-го.
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Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов.
Доля золота в резервах увеличилась до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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