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Во Владивостоке аварийно сел самолет - РИА Новости, 07.08.2024
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05:04 07.08.2024 (обновлено: 06:25 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
Во Владивостоке аварийно сел самолет
Во Владивостоке аварийно сел самолет - РИА Новости, 07.08.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет
Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:04
2024-08-07T06:25
происшествия
владивосток
петропавловск-камчатский
уральские авиалинии
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Позднее пресс-служба аэропорта назвала причиной аварийной посадки сигнал о неисправности одной из гидросистем самолета.
https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html
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происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Уральские авиалинии, Дальневосточная транспортная прокуратура, Россия
Во Владивостоке аварийно сел самолет

Самолет, летевший на Камчатку из Владивостока, совершил аварийную посадку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Позднее пресс-служба аэропорта назвала причиной аварийной посадки сигнал о неисправности одной из гидросистем самолета.
Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ПроисшествияВладивостокПетропавловск-КамчатскийУральские авиалинииДальневосточная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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