https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html

Во Владивостоке аварийно сел самолет

Во Владивостоке аварийно сел самолет - РИА Новости, 07.08.2024

Во Владивостоке аварийно сел самолет

Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:04

2024-08-07T05:04

2024-08-07T06:25

происшествия

владивосток

петропавловск-камчатский

уральские авиалинии

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский авиакомпании "Уральские авиалинии", по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Позднее пресс-служба аэропорта назвала причиной аварийной посадки сигнал о неисправности одной из гидросистем самолета.

https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html

владивосток

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура, россия