https://ria.ru/20240807/reportazh-1964784500.html
Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала "Россия 1" вечером в среду
Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала "Россия 1" вечером в среду - РИА Новости, 08.08.2024
Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала "Россия 1" вечером в среду
Репортаж корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из Курской области вышел в эфире программы "Вести" вечером в среду. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:21
2024-08-07T23:21
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
евгений поддубный
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Репортаж корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из Курской области вышел в эфире программы "Вести" вечером в среду. Как сообщил ВГТРК, военный корреспондент Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. "Обстановка в приграничье Курской области в эти минуты в репортаже военкора "Вестей" Евгения Поддубного", - объявила ведущая вечернего выпуска, начавшегося в 20.00 мск. Поддубный в репортаже рассказал, что российские подразделения продолжают уничтожать личный состав и технику киевского режима. "Наша группа работает в Суджанском районе, где и идут ожесточенные бои. В небе над Курской областью работает авиация армейская и оперативно-тактическая. Разведчики продолжают выявлять скопления боевиков киевского режима, а по целям бьет артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов", - рассказал Поддубный в репортаже. Он добавил, что бои в приграничье продолжаются, части российской армии делают все возможное, чтобы выбить подразделения противника с российской территории. "Евгений Поддубный, Рубен Меробов и Станислав Еловский. "Вести". Курское приграничье", - закончил свой репортаж Поддубный.
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953207780.html
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
2024-08-07T23:21
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PT0M51S
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курская область, суджанский район, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Евгений Поддубный, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала "Россия 1" вечером в среду
Репортаж военкора ВГТРК Поддубного вышел в эфире программы "Вести" в среду