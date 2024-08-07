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В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 07.08.2024
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Краснодарский край
 
11:26 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/remont-1964589519.html
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 07.08.2024
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
Поликлинику впервые за почти 40 лет отремонтировали по региональной программе в кубанском поселке Красносельском, где медицинскую помощь получают более семи... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:26
2024-08-07T11:26
краснодарский край
гулькевичский район
капремонт
медучреждения
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Поликлинику впервые за почти 40 лет отремонтировали по региональной программе в кубанском поселке Красносельском, где медицинскую помощь получают более семи тысяч человек, следует из релиза администрации Краснодарского края. "В Гулькевичском районе после капитального ремонта открыли поликлинику. Медучреждение в поселке Красносельском обновили по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе капремонта в здании заменили коммуникации, сантехнику, двери и окна, в кабинетах установили сплит-системы. Вести прием в обновленном учреждении будут педиатры, терапевт, акушер-гинеколог и стоматолог. Также в поликлинике работает дневной стационар. По назначению специалистов жители смогут сделать прививки, пройти необходимые обследования и процедуры. "Здание, в котором медицинскую помощь получают более семи тысяч человек, не ремонтировали почти 40 лет. Сейчас в поликлинике создали комфортные условия и для сотрудников медучреждения, и для пациентов", – добавила исполняющий обязанности главного врача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.
https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html
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гулькевичский район, капремонт, медучреждения
Краснодарский край, Гулькевичский район, Капремонт, Медучреждения

В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет

CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) / В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) /
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Поликлинику впервые за почти 40 лет отремонтировали по региональной программе в кубанском поселке Красносельском, где медицинскую помощь получают более семи тысяч человек, следует из релиза администрации Краснодарского края.
Гулькевичском районе после капитального ремонта открыли поликлинику. Медучреждение в поселке Красносельском обновили по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) / В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) /
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет
Уточняется, что в ходе капремонта в здании заменили коммуникации, сантехнику, двери и окна, в кабинетах установили сплит-системы. Вести прием в обновленном учреждении будут педиатры, терапевт, акушер-гинеколог и стоматолог. Также в поликлинике работает дневной стационар. По назначению специалистов жители смогут сделать прививки, пройти необходимые обследования и процедуры.
"Здание, в котором медицинскую помощь получают более семи тысяч человек, не ремонтировали почти 40 лет. Сейчас в поликлинике создали комфортные условия и для сотрудников медучреждения, и для пациентов", – добавила исполняющий обязанности главного врача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.
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Краснодарский крайГулькевичский районКапремонтМедучреждения
 
 
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