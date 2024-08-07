https://ria.ru/20240807/rebenok-1964783494.html

В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка

В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 07.08.2024

В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка

Водитель грузовика наехал на девятилетнего ребенка в Щелково, мальчик скончался, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:09

2024-08-07T23:09

2024-08-07T23:09

происшествия

авто

щелково

московская область (подмосковье)

озеры

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель грузовика наехал на девятилетнего ребенка в Щелково, мальчик скончался, сообщает прокуратура Московской области. "По предварительным данным, сегодня около восьми часов вечера на ул. Школьная д. Медвежьи Озеры, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 9-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ.

https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html

щелково

московская область (подмосковье)

озеры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, щелково, московская область (подмосковье), озеры