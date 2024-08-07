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В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка
В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 07.08.2024
В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка
Водитель грузовика наехал на девятилетнего ребенка в Щелково, мальчик скончался, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:09
2024-08-07T23:09
2024-08-07T23:09
происшествия
авто
щелково
московская область (подмосковье)
озеры
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель грузовика наехал на девятилетнего ребенка в Щелково, мальчик скончался, сообщает прокуратура Московской области. "По предварительным данным, сегодня около восьми часов вечера на ул. Школьная д. Медвежьи Озеры, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 9-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ.
https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, щелково, московская область (подмосковье), озеры
Происшествия, Авто, Щелково, Московская область (Подмосковье), Озеры
В Щелково водитель грузовика насмерть сбил ребенка
В Щелково водитель грузовика наехал на девятилетнего ребенка, мальчик погиб