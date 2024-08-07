https://ria.ru/20240807/razryv-1964534913.html

Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной

Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной - РИА Новости, 07.08.2024

Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной

Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали, заявил представитель военного... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:35

2024-08-07T00:35

2024-08-07T10:01

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали, заявил представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман."Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает <...> следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной, во-вторых, обращение в СБ ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров", — заявил он в телевизионном обращении.Абдраман также призвал "международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом".В понедельник западные СМИ сообщили, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране.Кроме того, недовольство действиями Киева выразил не только Нигер, но и другие соседи Мали. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.Сотрудничество Украины с террористами в МалиНа этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным западных СМИ, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html

https://ria.ru/20240805/pismo-1964287335.html

https://ria.ru/20240806/senegal-1964487188.html

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