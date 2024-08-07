https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html

Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник

Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2024

Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник

Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-2М" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на инфраструктуру РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:31

2024-08-07T13:31

2024-08-07T13:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-2М" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на инфраструктуру Крымского полуострова, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ялта". "Обнаружили ударный БПЛА, как мы дальше поняли, и уже не было времени ждать, докладывать, отработали сами - и, как оказалось в дальнейшем, все сделали правильно. Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма", - сказал офицер. Он пояснил, что в отдельных ситуациях расчет может самостоятельно принимать решение об открытии огня и поражении целей. В зоне специальной военной операции подразделения противовоздушной обороны прикрывают войска, командные пункты и штабы от ударов с воздуха, а также населенные пункты.

https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html

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вооруженные силы рф