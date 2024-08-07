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Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html
Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник
Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2024
Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник
Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-2М" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на инфраструктуру РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:31
2024-08-07T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-2М" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на инфраструктуру Крымского полуострова, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ялта". "Обнаружили ударный БПЛА, как мы дальше поняли, и уже не было времени ждать, докладывать, отработали сами - и, как оказалось в дальнейшем, все сделали правильно. Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма", - сказал офицер. Он пояснил, что в отдельных ситуациях расчет может самостоятельно принимать решение об открытии огня и поражении целей. В зоне специальной военной операции подразделения противовоздушной обороны прикрывают войска, командные пункты и штабы от ударов с воздуха, а также населенные пункты.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник

Расчет ЗРК "Тор-2М" уничтожил украинский беспилотник, нацеленный на Крым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-2М" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на инфраструктуру Крымского полуострова, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Ялта".
«
"Обнаружили ударный БПЛА, как мы дальше поняли, и уже не было времени ждать, докладывать, отработали сами - и, как оказалось в дальнейшем, все сделали правильно. Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма", - сказал офицер.
Он пояснил, что в отдельных ситуациях расчет может самостоятельно принимать решение об открытии огня и поражении целей.
В зоне специальной военной операции подразделения противовоздушной обороны прикрывают войска, командные пункты и штабы от ударов с воздуха, а также населенные пункты.
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