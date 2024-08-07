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При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:24 07.08.2024 (обновлено: 13:27 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ranenye-1964537526.html
При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения
При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения - РИА Новости, 07.08.2024
При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения
В результате массированной атаки украинских военных по Курской области ранения получили шесть детей, из них трое детей - из одной семьи, сообщила уполномоченный РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:24
2024-08-07T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В результате массированной атаки украинских военных по Курской области ранения получили шесть детей, из них трое детей - из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи", - написала она.Она уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетняя девочка госпитализирована в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранением спины, его мама погибла. Еще два ребенка с ранениями доставлены в больницу."Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html
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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, россия, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Россия, Мария Львова-Белова
При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения

Львова-Белова: при атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В результате массированной атаки украинских военных по Курской области ранения получили шесть детей, из них трое детей - из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи", - написала она.
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Она уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетняя девочка госпитализирована в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранением спины, его мама погибла. Еще два ребенка с ранениями доставлены в больницу.
"Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - добавила Львова-Белова.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияРоссияМария Львова-Белова
 
 
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