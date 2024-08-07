https://ria.ru/20240807/ranenye-1964537526.html

При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения

При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения - РИА Новости, 07.08.2024

При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения

В результате массированной атаки украинских военных по Курской области ранения получили шесть детей, из них трое детей - из одной семьи, сообщила уполномоченный РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:24

2024-08-07T01:24

2024-08-07T13:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В результате массированной атаки украинских военных по Курской области ранения получили шесть детей, из них трое детей - из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи", - написала она.Она уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетняя девочка госпитализирована в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранением спины, его мама погибла. Еще два ребенка с ранениями доставлены в больницу."Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html

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курская область

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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, россия, мария львова-белова