https://ria.ru/20240807/rakety-1964534774.html

США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет

США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет - РИА Новости, 07.08.2024

США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет

США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций намерены заявить о планах по налаживанию совместного производства управляемых реактивных ракет... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:31

2024-08-07T00:31

2024-08-07T00:31

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций намерены заявить о планах по налаживанию совместного производства управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Два объявления, которые мы сделаем, касаются того, что мы намерены заключить меморандумы о взаимопонимании как по производству снарядов GMLRS, так и отдельно по производству ракет PrSM", - сказал представитель американского военного ведомства в ходе брифинга. По его словам, меморандумы будут содержать в себе описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки запуска такого производства.

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в мире, сша, австралия, министерство обороны сша