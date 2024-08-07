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США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет
США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет - РИА Новости, 07.08.2024
США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет
США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций намерены заявить о планах по налаживанию совместного производства управляемых реактивных ракет... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:31
2024-08-07T00:31
2024-08-07T00:31
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций намерены заявить о планах по налаживанию совместного производства управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Два объявления, которые мы сделаем, касаются того, что мы намерены заключить меморандумы о взаимопонимании как по производству снарядов GMLRS, так и отдельно по производству ракет PrSM", - сказал представитель американского военного ведомства в ходе брифинга. По его словам, меморандумы будут содержать в себе описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки запуска такого производства.
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в мире, сша, австралия, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Министерство обороны США
США и Австралия хотят наладить совместное производство ракет
США и Австралия планируют наладить совместное производство ракет GMLRS и PrSM
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций намерены заявить о планах по налаживанию совместного производства управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Два объявления, которые мы сделаем, касаются того, что мы намерены заключить меморандумы о взаимопонимании как по производству снарядов GMLRS, так и отдельно по производству ракет PrSM", - сказал представитель американского военного ведомства в ходе брифинга.
По его словам, меморандумы будут содержать в себе описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки запуска такого производства.