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Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pvr-1964761574.html
Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР
Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР - РИА Новости, 07.08.2024
Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР
Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:30
2024-08-07T20:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
мария львова-белова
владимир путин
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. "Помогаю в размещении наших приграничных семей в ПВР Курска. Всю ночь на связи с ними. Суджанский район богат многодетными семьями. Сейчас все они в безопасности, размещены в ПВР. С ними работают психологи и специалисты социальных служб", - написала омбудсмен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Она подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и аппаратом по вопросам оказания медицинской и гуманитарной помощи. Листопадова также поблагодарила регионы, общественные организации и фонды, которые выразили поддержку семьям и детям. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, мария львова-белова, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР

Омбудсмен: многодетных из Суджанского района Курской области разместили в ПВР

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.
"Помогаю в размещении наших приграничных семей в ПВР Курска. Всю ночь на связи с ними. Суджанский район богат многодетными семьями. Сейчас все они в безопасности, размещены в ПВР. С ними работают психологи и специалисты социальных служб", - написала омбудсмен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
Вчера, 19:23
Она подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и аппаратом по вопросам оказания медицинской и гуманитарной помощи.
Листопадова также поблагодарила регионы, общественные организации и фонды, которые выразили поддержку семьям и детям.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовМария Львова-БеловаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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