https://ria.ru/20240807/pvr-1964761574.html

Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР

Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР - РИА Новости, 07.08.2024

Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР

Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:30

2024-08-07T20:30

2024-08-07T20:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

мария львова-белова

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428394_0:355:919:872_1920x0_80_0_0_193268596583a9c70fcd567e758f25a4.jpg

РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. "Помогаю в размещении наших приграничных семей в ПВР Курска. Всю ночь на связи с ними. Суджанский район богат многодетными семьями. Сейчас все они в безопасности, размещены в ПВР. С ними работают психологи и специалисты социальных служб", - написала омбудсмен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Она подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и аппаратом по вопросам оказания медицинской и гуманитарной помощи. Листопадова также поблагодарила регионы, общественные организации и фонды, которые выразили поддержку семьям и детям. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, мария львова-белова, владимир путин, вооруженные силы украины