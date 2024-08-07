Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР
Омбудсмен: многодетных из Суджанского района Курской области разместили в ПВР
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Многодетные семьи из Суджанского района Курской области размещены в ПВР, с ними работают психологи и социальные службы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.
"Помогаю в размещении наших приграничных семей в ПВР Курска. Всю ночь на связи с ними. Суджанский район богат многодетными семьями. Сейчас все они в безопасности, размещены в ПВР. С ними работают психологи и специалисты социальных служб", - написала омбудсмен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Она подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и аппаратом по вопросам оказания медицинской и гуманитарной помощи.
Листопадова также поблагодарила регионы, общественные организации и фонды, которые выразили поддержку семьям и детям.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.