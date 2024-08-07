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Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:13 07.08.2024 (обновлено: 10:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах - РИА Новости, 07.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:13
2024-08-07T10:06
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", — уточнили в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно отражают атаки противника.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над четырьмя областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", — уточнили в ведомстве.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО успешно отражают атаки противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБелгородская областьКурская область
 
 
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