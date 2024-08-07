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Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах - РИА Новости, 07.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:13
2024-08-07T07:13
2024-08-07T10:06
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", — уточнили в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно отражают атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ в четырех регионах
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над четырьмя областями