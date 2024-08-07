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В Курской области сбили еще две ракеты ВСУ
В Курской области сбили еще две ракеты ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области сбили еще две ракеты ВСУ
Еще две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:19
2024-08-07T01:19
2024-08-07T01:22
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Смирнов сообщил о двух сбитых ракетах в 23.18 мск."Еще две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области", - написал он.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили еще две ракеты ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области силы ПВО сбили еще две ракеты ВСУ