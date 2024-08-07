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Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 07.08.2024 (обновлено: 17:28 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964696959.html
Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области
Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин на совещании с силовым блоком предложил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову по... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:48
2024-08-07T17:28
курская область
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с силовым блоком предложил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову по видео-конференц-связи доложить о ситуации в Курской области."Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.Также президент отметил, что начальник Генерального штаба сейчас находится на одном из пунктов оперативного управления.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964699003.html
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Совещание Путина с силовыми структурами
Совещание Путина с силовыми структурами
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курская область, россия, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области

Путин на совещании предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с силовым блоком предложил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову по видео-конференц-связи доложить о ситуации в Курской области.
"Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.
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Также президент отметил, что начальник Генерального штаба сейчас находится на одном из пунктов оперативного управления.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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