https://ria.ru/20240807/putin-1964696959.html

Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области

Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Путин предложил Герасимову доложить о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин на совещании с силовым блоком предложил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову по... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:48

2024-08-07T16:48

2024-08-07T17:28

курская область

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

алексей смирнов (политик)

владимир путин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с силовым блоком предложил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову по видео-конференц-связи доложить о ситуации в Курской области."Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.Также президент отметил, что начальник Генерального штаба сейчас находится на одном из пунктов оперативного управления.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964699003.html

курская область

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Совещание Путина с силовыми структурами Совещание Путина с силовыми структурами 2024-08-07T16:48 true PT1M38S

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курская область, россия, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)