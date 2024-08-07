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Совещание Путина с силовыми ведомствами. Трансляция
Совещание Путина с силовыми ведомствами. Трансляция - РИА Новости, 07.08.2024
Совещание Путина с силовыми ведомствами. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:47
2024-08-07T16:47
2024-08-07T16:47
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совещание Путина с силовыми структурами
Совещание Путина с силовыми структурами
2024-08-07T16:47
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PT1M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с силовыми ведомствами. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств.
2024-08-07T16:47
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PT1M38S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств.