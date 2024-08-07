https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html

Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства

Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства - РИА Новости, 07.08.2024

Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства

Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:46

2024-08-07T15:46

2024-08-07T17:06

владимир путин

россия

политика

правительство рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на секунду."Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, - это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте. Надеюсь, что руководство правительства отработало все, что касается графика отпусков. Взаимозаменяемость должна быть обеспечена. И я с вами буду на постоянной связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240801/putin-1963403540.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика, правительство рф