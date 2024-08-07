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Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства - РИА Новости, 07.08.2024
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15:46 07.08.2024 (обновлено: 17:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства - РИА Новости, 07.08.2024
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства
Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:46
2024-08-07T17:06
владимир путин
россия
политика
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на секунду.&quot;Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, - это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте. Надеюсь, что руководство правительства отработало все, что касается графика отпусков. Взаимозаменяемость должна быть обеспечена. И я с вами буду на постоянной связи&quot;, - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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владимир путин, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Правительство РФ
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства

Путин в связи с отпусками в правительстве: работа не должна прерываться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на секунду.
«

"Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, - это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте. Надеюсь, что руководство правительства отработало все, что касается графика отпусков. Взаимозаменяемость должна быть обеспечена. И я с вами буду на постоянной связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

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