https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства - РИА Новости, 07.08.2024
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства
Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:46
2024-08-07T15:46
2024-08-07T17:06
владимир путин
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политика
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с отпусками в правительстве напомнил, что кабмин - это исполнительный орган власти, работа не должна прерываться ни на секунду."Правительство, так же как и ваши коллеги на местах, - это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующего органа в целом. Поэтому будем с вами на постоянном контакте. Надеюсь, что руководство правительства отработало все, что касается графика отпусков. Взаимозаменяемость должна быть обеспечена. И я с вами буду на постоянной связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240801/putin-1963403540.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Правительство РФ
Путин потребовал, чтобы отпуска не повлияли на работу правительства
Путин в связи с отпусками в правительстве: работа не должна прерываться