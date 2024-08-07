https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на поддержку от глав российских регионов Курской области на фоне атаки украинских вооруженных формирований. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:45
2024-08-07T15:45
2024-08-07T15:52
курская область
владимир путин
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на поддержку от глав российских регионов Курской области на фоне атаки украинских вооруженных формирований."Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях должны все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240807/putin-1964677240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия
Курская область, Владимир Путин, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область
Путин надеется, что главы регионов поддержат Курскую область после атаки ВСУ