https://ria.ru/20240807/putin-1964677714.html

Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания

Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания - РИА Новости, 07.08.2024

Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания

Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:45

2024-08-07T15:45

2024-08-07T15:51

владимир путин

россия

курская область

денис мантуров

правительство рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора."Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", - сказал Путин, завершая совещание с правительством.Ранее в ходе совещания Путин поручил Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.

https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html

россия

курская область

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владимир путин, россия, курская область, денис мантуров, правительство рф