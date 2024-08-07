https://ria.ru/20240807/putin-1964677714.html
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания - РИА Новости, 07.08.2024
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:45
2024-08-07T15:45
2024-08-07T15:51
владимир путин
россия
курская область
денис мантуров
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_693c193a4dd24b23eead5271e2c67b25.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора."Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", - сказал Путин, завершая совещание с правительством.Ранее в ходе совещания Путин поручил Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fab700696d76b81303777ad0dbe71b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, курская область, денис мантуров, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Курская область, Денис Мантуров, Правительство РФ
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
Путин после совещания с правительством попросил Мантурова остаться для разговора