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Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания - РИА Новости, 07.08.2024
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15:45 07.08.2024 (обновлено: 15:51 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964677714.html
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания - РИА Новости, 07.08.2024
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:45
2024-08-07T15:51
владимир путин
россия
курская область
денис мантуров
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора."Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", - сказал Путин, завершая совещание с правительством.Ранее в ходе совещания Путин поручил Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
https://ria.ru/20240807/putin-1964678418.html
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владимир путин, россия, курская область, денис мантуров, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Курская область, Денис Мантуров, Правительство РФ
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания

Путин после совещания с правительством попросил Мантурова остаться для разговора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце совещания с правительством попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора.
"Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", - сказал Путин, завершая совещание с правительством.
Ранее в ходе совещания Путин поручил Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Владимир ПутинРоссияКурская областьДенис МантуровПравительство РФ
 
 
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