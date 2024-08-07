https://ria.ru/20240807/putin-1964677240.html

Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области

Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:42

2024-08-07T15:42

2024-08-07T15:54

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

курская область

денис мантуров

вооруженные силы украины

правительство рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области."Хорошо", - ответил Путин на предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова создать региональный штаб по ЧС в Курской области в ходе совещания с членами правительства.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html

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курская область

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владимир путин, россия, курская область, денис мантуров, вооруженные силы украины, правительство рф