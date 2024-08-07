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Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 07.08.2024 (обновлено: 15:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964677240.html
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:42
2024-08-07T15:54
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
курская область
денис мантуров
вооруженные силы украины
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области."Хорошо", - ответил Путин на предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова создать региональный штаб по ЧС в Курской области в ходе совещания с членами правительства.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
россия
курская область
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владимир путин, россия, курская область, денис мантуров, вооруженные силы украины, правительство рф
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Денис Мантуров, Вооруженные силы Украины, Правительство РФ
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области

Путин поддержал идею создания регионального штаба после атак в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области.
"Хорошо", - ответил Путин на предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова создать региональный штаб по ЧС в Курской области в ходе совещания с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область
Вчера, 15:45
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске
Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьДенис МантуровВооруженные силы УкраиныПравительство РФ
 
 
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