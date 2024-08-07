https://ria.ru/20240807/putin-1964676984.html

Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор

Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор - РИА Новости, 07.08.2024

Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:41

2024-08-07T15:41

2024-08-07T15:49

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

владимир путин

общество

александр козлов (глава минприроды)

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут выполнены."Сколько лет мы занимаемся Красным Бором?" - спросил Путин у главы Минприроды в ходе совещания с членами правительства РФ.Козлов ответил Путину, что в ноябре должна начаться переработка того, что накопили за последние 50 лет."Хорошо. Надеюсь, что так и будет", - сказал президент РФ.

https://realty.ria.ru/20240807/putin-1964678730.html

https://ria.ru/20240619/kompostirovanie-1953400180.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, общество, александр козлов (глава минприроды)