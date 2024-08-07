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Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор - РИА Новости, 07.08.2024
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15:41 07.08.2024 (обновлено: 15:49 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964676984.html
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор - РИА Новости, 07.08.2024
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:41
2024-08-07T15:49
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
владимир путин
общество
александр козлов (глава минприроды)
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут выполнены."Сколько лет мы занимаемся Красным Бором?" - спросил Путин у главы Минприроды в ходе совещания с членами правительства РФ.Козлов ответил Путину, что в ноябре должна начаться переработка того, что накопили за последние 50 лет."Хорошо. Надеюсь, что так и будет", - сказал президент РФ.
https://realty.ria.ru/20240807/putin-1964678730.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, общество, александр козлов (глава минприроды)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Владимир Путин, Общество, Александр Козлов (глава Минприроды)
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор

Путин надеется, что сроки ликвидации полигона Красный Бор выполнят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут выполнены.
"Сколько лет мы занимаемся Красным Бором?" - спросил Путин у главы Минприроды в ходе совещания с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияВладимир ПутинОбществоАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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