https://ria.ru/20240807/putin-1964676984.html
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор - РИА Новости, 07.08.2024
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:41
2024-08-07T15:41
2024-08-07T15:49
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
владимир путин
общество
александр козлов (глава минприроды)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что озвученные главой Минприроды РФ Александром Козловым сроки по ликвидации полигона Красный Бор будут выполнены."Сколько лет мы занимаемся Красным Бором?" - спросил Путин у главы Минприроды в ходе совещания с членами правительства РФ.Козлов ответил Путину, что в ноябре должна начаться переработка того, что накопили за последние 50 лет."Хорошо. Надеюсь, что так и будет", - сказал президент РФ.
https://realty.ria.ru/20240807/putin-1964678730.html
https://ria.ru/20240619/kompostirovanie-1953400180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, общество, александр козлов (глава минприроды)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Владимир Путин, Общество, Александр Козлов (глава Минприроды)
Путин напомнил о ликвидации полигона Красный Бор
Путин надеется, что сроки ликвидации полигона Красный Бор выполнят