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Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле - РИА Новости, 07.08.2024
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15:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/putin-1964672778.html
Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле
Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле - РИА Новости, 07.08.2024
Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле
Президент России Владимир Путин расспросил министра финансов РФ Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:32
2024-08-07T15:32
россия
краснодар
антон силуанов
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расспросил министра финансов РФ Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. "Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?", - задал вопрос Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Силуанову. Силуанов ответил президенту, что каждый год старается прочувствовать на себе изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях, и недавно вернулся из Крыма. "Да, на двухколесном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", - сообщил Силуанов.
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россия, краснодар, антон силуанов, владимир путин
Россия, Краснодар, Антон Силуанов, Владимир Путин
Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле

Путин спросил министра финансов Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расспросил министра финансов РФ Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле.
«
"Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?", - задал вопрос Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Силуанову.
Силуанов ответил президенту, что каждый год старается прочувствовать на себе изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях, и недавно вернулся из Крыма.
"Да, на двухколесном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", - сообщил Силуанов.
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РоссияКраснодарАнтон СилуановВладимир Путин
 
 
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