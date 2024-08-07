https://ria.ru/20240807/putin-1964672778.html

Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле

Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле - РИА Новости, 07.08.2024

Путин поинтересовался у Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле

Президент России Владимир Путин расспросил министра финансов РФ Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:32

2024-08-07T15:32

2024-08-07T15:32

россия

краснодар

антон силуанов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919854_0:46:2933:1696_1920x0_80_0_0_40ab71085fba5903a40e9ead7aa3e98e.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расспросил министра финансов РФ Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. "Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?", - задал вопрос Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Силуанову. Силуанов ответил президенту, что каждый год старается прочувствовать на себе изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях, и недавно вернулся из Крыма. "Да, на двухколесном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", - сообщил Силуанов.

https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодар, антон силуанов, владимир путин