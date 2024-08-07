https://ria.ru/20240807/putin-1964672140.html
Путин попросил доложить о работе по проекту "Чистая страна"
Путин попросил доложить о работе по проекту "Чистая страна" - РИА Новости, 07.08.2024
Путин попросил доложить о работе по проекту "Чистая страна"
Президент России Владимир Путин попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова доложить о работе по проекту "Чистая страна", поскольку у... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:30
2024-08-07T15:30
2024-08-07T15:31
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова доложить о работе по проекту "Чистая страна", поскольку у главы государства сложилось впечатление, что ее темпы снижаются. "У нас есть федеральный проект "Чистая страна", и у меня такое впечатление, что где-то у нас темпы снижаются по этой работе, по этому направлению работы, Александр Александрович, как вы оцениваете ситуацию?"- сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к 2024 году 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html
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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды)
Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды)
Путин попросил доложить о работе по проекту "Чистая страна"
Путин: есть впечатление, что работа по проекту "Чистая страна" замедляется