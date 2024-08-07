https://ria.ru/20240807/putin-1964670219.html
Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе
Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе - РИА Новости, 07.08.2024
Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе, а также школы в Нижнем Новгороде на 1,5 тысячи учеников. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:24
2024-08-07T15:24
2024-08-07T17:06
общество
россия
симферополь
нижний новгород
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе, а также школы в Нижнем Новгороде на 1,5 тысячи учеников. "Мы продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Так, большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что также построена новая школа в Нижнем Новгороде. "Она сможет принять 1,5 тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей дополнительных и внеклассных занятий: это спортивный зал, актовый зал, столовая, справочный информационный центр. Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учится", - также заявил президент.
https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, симферополь, нижний новгород, владимир путин
Общество, Россия, Симферополь, Нижний Новгород, Владимир Путин
Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе
Путин сообщил об открытии детского сада в Крыму и школы в Нижнем Новгороде
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе, а также школы в Нижнем Новгороде на 1,5 тысячи учеников.
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"Мы продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Так, большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым
в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.
Он отметил, что также построена новая школа в Нижнем Новгороде.
"Она сможет принять 1,5 тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей дополнительных и внеклассных занятий: это спортивный зал, актовый зал, столовая, справочный информационный центр. Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учится", - также заявил президент.