https://ria.ru/20240807/putin-1964670219.html

Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе

Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе - РИА Новости, 07.08.2024

Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе, а также школы в Нижнем Новгороде на 1,5 тысячи учеников. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:24

2024-08-07T15:24

2024-08-07T17:06

общество

россия

симферополь

нижний новгород

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об открытии нового детского сада в Симферополе, а также школы в Нижнем Новгороде на 1,5 тысячи учеников. "Мы продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Так, большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Это современное здание, возведенное с учетом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что также построена новая школа в Нижнем Новгороде. "Она сможет принять 1,5 тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей дополнительных и внеклассных занятий: это спортивный зал, актовый зал, столовая, справочный информационный центр. Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учится", - также заявил президент.

https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html

россия

симферополь

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, симферополь, нижний новгород, владимир путин