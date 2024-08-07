https://ria.ru/20240807/putin-1964664153.html

Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России

Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России - РИА Новости, 07.08.2024

Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России

Число россиян, которые проводят отдых в стране, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:04

2024-08-07T15:04

2024-08-07T15:06

россия

новости - туризм

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Число россиян, которые проводят отдых в стране, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в РФ, заявил президент России Владимир Путин."У нас количество наших граждан, проводящих отпуск в нашей стране, в России, увеличивается, и увеличивается объем туристов, которые приезжают в нашу страну, то есть так называемый въездной турист тоже растет", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240807/otdykh-1964663851.html

россия

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россия, новости - туризм, владимир путин