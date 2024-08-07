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Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России - РИА Новости, 07.08.2024
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15:04 07.08.2024 (обновлено: 15:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964664153.html
Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России
Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России - РИА Новости, 07.08.2024
Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России
Число россиян, которые проводят отдых в стране, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:04
2024-08-07T15:06
россия
новости - туризм
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Число россиян, которые проводят отдых в стране, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в РФ, заявил президент России Владимир Путин."У нас количество наших граждан, проводящих отпуск в нашей стране, в России, увеличивается, и увеличивается объем туристов, которые приезжают в нашу страну, то есть так называемый въездной турист тоже растет", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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россия, новости - туризм, владимир путин
Россия, Новости - Туризм, Владимир Путин
Путин рассказал о росте числа отдыхающих в России

Путин: число отдыхающих в России, в том числе иностранных туристов, растет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Число россиян, которые проводят отдых в стране, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас количество наших граждан, проводящих отпуск в нашей стране, в России, увеличивается, и увеличивается объем туристов, которые приезжают в нашу страну, то есть так называемый въездной турист тоже растет", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Отдыхающие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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