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Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию - РИА Новости, 07.08.2024
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Туризм
 
14:58 07.08.2024 (обновлено: 15:08 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964662446.html
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию - РИА Новости, 07.08.2024
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:58
2024-08-07T15:08
россия
владимир путин
туризм
общество
транспорт
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона."Коллеги уже упоминали, что у нас туристический сезон в разгаре. Роман Владимирович (Старовойт - ред.), как работает транспортный комплекс?" - обратился Путин к министру транспорта РФ на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20240807/putin-1964664153.html
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россия, владимир путин, общество, транспорт, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Туризм, Общество, Транспорт, Правительство РФ
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию

Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию в сезон туризма

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона.
«
"Коллеги уже упоминали, что у нас туристический сезон в разгаре. Роман Владимирович (Старовойт - ред.), как работает транспортный комплекс?" - обратился Путин к министру транспорта РФ на совещании с членами правительства.
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ТуризмРоссияВладимир ПутинОбществоТранспортПравительство РФ
 
 
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