https://ria.ru/20240807/putin-1964662446.html

Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию

Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию - РИА Новости, 07.08.2024

Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:58

2024-08-07T14:58

2024-08-07T15:08

россия

владимир путин

туризм

общество

транспорт

правительство рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона."Коллеги уже упоминали, что у нас туристический сезон в разгаре. Роман Владимирович (Старовойт - ред.), как работает транспортный комплекс?" - обратился Путин к министру транспорта РФ на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20240807/putin-1964664153.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, транспорт, правительство рф