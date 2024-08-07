https://ria.ru/20240807/putin-1964662446.html
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию - РИА Новости, 07.08.2024
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:58
2024-08-07T14:58
2024-08-07T15:08
россия
владимир путин
туризм
общество
транспорт
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить транспортную ситуацию в РФ в период летнего туристического сезона."Коллеги уже упоминали, что у нас туристический сезон в разгаре. Роман Владимирович (Старовойт - ред.), как работает транспортный комплекс?" - обратился Путин к министру транспорта РФ на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20240807/putin-1964664153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, транспорт, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Туризм, Общество, Транспорт, Правительство РФ
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию
Путин предложил правительству обсудить транспортную ситуацию в сезон туризма