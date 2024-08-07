https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html

Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах

Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах - РИА Новости, 07.08.2024

Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в разных регионах страны - краевую инфекционную больницу в Перми, школу в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:53

2024-08-07T14:53

2024-08-07T14:53

общество

пермь

нижегородская область

симферополь

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в разных регионах страны - краевую инфекционную больницу в Перми, школу в Нижегородской области и детский сад в Симферополе. Запуск новых социальных объектов состоялся в рамках совещания президента с членами правительства в среду. Так, в Перми открылась Краевая клиническая инфекционная больница, которая стала одним из самых крупных медицинских объектов в Пермском крае. Она была спроектирована как "мини-город" - там предусмотрено все, что может пригодиться пациентам, врачам, студентам. Палаты сделаны по мельцеровскому принципу, то есть представляют собой изолированные боксы со входом через уличные галереи. В больнице создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения автономности медучреждения, есть собственная электроподстанция, кислородная станция, также оборудовано водоснабжение и теплоснабжение. Кроме того, в Симферополе была открыта дошкольная образовательная организация на 260 мест с прогулочной зоной в 5 тысяч квадратных метров, а в поселке Дубёнки Нижегородской области - общеобразовательная школа на 1500 мест. Эта школа построена в рамках нацпроекта "Образование". Учебные помещения для учащихся разных уровней в ней разделены, блок начальных классов обособлен. В центральной части здания расположены зоны общего пользования, это актовый зал, спортивная зона, столовая, справочно-информационный центр.

https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html

https://ria.ru/20240806/putin-1964362804.html

пермь

нижегородская область

симферополь

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Наталья Макарова

общество, пермь, нижегородская область, симферополь, владимир путин