https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах - РИА Новости, 07.08.2024
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в разных регионах страны - краевую инфекционную больницу в Перми, школу в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:53
2024-08-07T14:53
2024-08-07T14:53
общество
пермь
нижегородская область
симферополь
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в разных регионах страны - краевую инфекционную больницу в Перми, школу в Нижегородской области и детский сад в Симферополе. Запуск новых социальных объектов состоялся в рамках совещания президента с членами правительства в среду. Так, в Перми открылась Краевая клиническая инфекционная больница, которая стала одним из самых крупных медицинских объектов в Пермском крае. Она была спроектирована как "мини-город" - там предусмотрено все, что может пригодиться пациентам, врачам, студентам. Палаты сделаны по мельцеровскому принципу, то есть представляют собой изолированные боксы со входом через уличные галереи. В больнице создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения автономности медучреждения, есть собственная электроподстанция, кислородная станция, также оборудовано водоснабжение и теплоснабжение. Кроме того, в Симферополе была открыта дошкольная образовательная организация на 260 мест с прогулочной зоной в 5 тысяч квадратных метров, а в поселке Дубёнки Нижегородской области - общеобразовательная школа на 1500 мест. Эта школа построена в рамках нацпроекта "Образование". Учебные помещения для учащихся разных уровней в ней разделены, блок начальных классов обособлен. В центральной части здания расположены зоны общего пользования, это актовый зал, спортивная зона, столовая, справочно-информационный центр.
https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html
https://ria.ru/20240806/putin-1964362804.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермь, нижегородская область, симферополь, владимир путин
Общество, Пермь, Нижегородская область, Симферополь, Владимир Путин
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в нескольких регионах РФ
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в разных регионах страны - краевую инфекционную больницу в Перми, школу в Нижегородской области и детский сад в Симферополе.
Запуск новых социальных объектов состоялся в рамках совещания президента с членами правительства в среду.
Так, в Перми открылась Краевая клиническая инфекционная больница, которая стала одним из самых крупных медицинских объектов в Пермском крае
. Она была спроектирована как "мини-город" - там предусмотрено все, что может пригодиться пациентам, врачам, студентам. Палаты сделаны по мельцеровскому принципу, то есть представляют собой изолированные боксы со входом через уличные галереи. В больнице создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения автономности медучреждения, есть собственная электроподстанция, кислородная станция, также оборудовано водоснабжение и теплоснабжение.
Кроме того, в Симферополе была открыта дошкольная образовательная организация на 260 мест с прогулочной зоной в 5 тысяч квадратных метров, а в поселке Дубёнки Нижегородской области - общеобразовательная школа на 1500 мест.
Эта школа построена в рамках нацпроекта "Образование". Учебные помещения для учащихся разных уровней в ней разделены, блок начальных классов обособлен. В центральной части здания расположены зоны общего пользования, это актовый зал, спортивная зона, столовая, справочно-информационный центр.