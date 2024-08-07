https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html

ВСУ неизбирательно стреляют по гражданским целям под Курском, заявил Путин

ВСУ неизбирательно стреляют по гражданским целям под Курском, заявил Путин - РИА Новости, 07.08.2024

ВСУ неизбирательно стреляют по гражданским целям под Курском, заявил Путин

Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:29

2024-08-07T14:29

2024-08-07T14:35

россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области. "Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в формате видеоконференции. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

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Владимир Путин о событиях в Курской области Заявление Путина по событиям в Курской области 2024-08-07T14:29 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , алексей кузнецов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)