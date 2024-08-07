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Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 07.08.2024
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14:23 07.08.2024 (обновлено: 14:32 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964651123.html
Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 07.08.2024
Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин отметил мужество строителей на Донбассе и Новороссии, которые продолжают восстановление регионов, несмотря на обстрелы. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:23
2024-08-07T14:32
донбасс
новороссия
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество строителей на Донбассе и Новороссии, которые продолжают восстановление регионов, несмотря на обстрелы."Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тысяч объектов: это жилье, дороги, ключевые звенья инфраструктуры - все, что необходимо для нормальной жизни людей", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240807/putin-1964650224.html
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донбасс, новороссия, общество, владимир путин, россия
Донбасс, Новороссия, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии

Путин отметил мужество строителей, которые восстанавливают новые регионы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество строителей на Донбассе и Новороссии, которые продолжают восстановление регионов, несмотря на обстрелы.
«
"Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тысяч объектов: это жилье, дороги, ключевые звенья инфраструктуры - все, что необходимо для нормальной жизни людей", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
Вчера, 14:20
 
ДонбассНовороссияОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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