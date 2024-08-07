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Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 07.08.2024
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14:21 07.08.2024 (обновлено: 14:31 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964650586.html
Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин
Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 07.08.2024
Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на совещании кабмина предложил обсудить вопросы строительного комплекса, отметив, что отрасль находится на подъеме. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:21
2024-08-07T14:31
владимир путин
россия
строительство
жилье
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании кабмина предложил обсудить вопросы строительного комплекса, отметив, что отрасль находится на подъеме."У нас большая повестка по основным направлениям. Одним из них является строительный комплекс. Мы поговорим об этом отдельно... Отрасль находится на подъеме, в ее арсенале самые современные технологии, навыки, материалы, компетенции - все, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Глава государства отметил, что строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, возводя жилье, ремонтируя и прокладывая дороги, а также создавая передовые производства и социальные объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20240807/putin-1964650224.html
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владимир путин, россия, строительство, жилье
Владимир Путин, Россия, Строительство, Жилье
Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин

Путин: строительная отрасль в России находится на подъеме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании кабмина предложил обсудить вопросы строительного комплекса, отметив, что отрасль находится на подъеме.
"У нас большая повестка по основным направлениям. Одним из них является строительный комплекс. Мы поговорим об этом отдельно... Отрасль находится на подъеме, в ее арсенале самые современные технологии, навыки, материалы, компетенции - все, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства отметил, что строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, возводя жилье, ремонтируя и прокладывая дороги, а также создавая передовые производства и социальные объекты инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
Вчера, 14:20
 
Владимир ПутинРоссияСтроительствоЖилье
 
 
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