https://ria.ru/20240807/putin-1964650586.html

Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин

Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 07.08.2024

Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на совещании кабмина предложил обсудить вопросы строительного комплекса, отметив, что отрасль находится на подъеме. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:21

2024-08-07T14:21

2024-08-07T14:31

владимир путин

россия

строительство

жилье

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании кабмина предложил обсудить вопросы строительного комплекса, отметив, что отрасль находится на подъеме."У нас большая повестка по основным направлениям. Одним из них является строительный комплекс. Мы поговорим об этом отдельно... Отрасль находится на подъеме, в ее арсенале самые современные технологии, навыки, материалы, компетенции - все, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Глава государства отметил, что строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, возводя жилье, ремонтируя и прокладывая дороги, а также создавая передовые производства и социальные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20240807/putin-1964650224.html

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владимир путин, россия, строительство, жилье