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Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России - РИА Новости, 07.08.2024
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14:20 07.08.2024 (обновлено: 14:32 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964650224.html
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России - РИА Новости, 07.08.2024
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
Строительная отрасль в России решает масштабные задачи, она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:20
2024-08-07T14:32
россия
владимир путин
строительство
жилье
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Строительная отрасль в России решает масштабные задачи, она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности"В ее (строительной отрасли - ред.) арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции, все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240807/putin-1964650586.html
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россия, владимир путин, строительство, жилье
Россия, Владимир Путин, Строительство, Жилье
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России

Путин: строительная отрасль в России решает масштабные задачи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Строительная отрасль в России решает масштабные задачи, она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности
"В ее (строительной отрасли - ред.) арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции, все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Строительная отрасль находится на подъеме, заявил Путин
Вчера, 14:21
 
РоссияВладимир ПутинСтроительствоЖилье
 
 
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