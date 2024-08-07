https://ria.ru/20240807/putin-1964650224.html

Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России

Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России - РИА Новости, 07.08.2024

Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России

Строительная отрасль в России решает масштабные задачи, она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:32

россия

владимир путин

строительство

жилье

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Строительная отрасль в России решает масштабные задачи, она эффективно отвечает на запросы общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности"В ее (строительной отрасли - ред.) арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции, все, что позволяет решать масштабные задачи и эффективно отвечать на запросы общества и граждан", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240807/putin-1964650586.html

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россия, владимир путин, строительство, жилье