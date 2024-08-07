https://ria.ru/20240807/putin-1964649588.html

Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области

Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:18

2024-08-07T14:18

2024-08-07T14:26

курская область

владимир путин

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области."Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html

курская область

россия

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2024

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курская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия