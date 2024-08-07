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Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 07.08.2024 (обновлено: 14:26 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964649588.html
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:18
2024-08-07T14:26
курская область
владимир путин
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области."Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
курская область
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курская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Курская область, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области

Путин после совещания с правительством заслушает доклад о Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области.
"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Владимир Путин о событиях в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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