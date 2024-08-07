https://ria.ru/20240807/putin-1964649588.html
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:18
2024-08-07T14:18
2024-08-07T14:26
курская область
владимир путин
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964188941_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_0af3c6a2ca30b9df6b664a3e65d1a3c2.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области."Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964188941_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_585966c6792265e82479976bb5a6d60a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Курская область, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Путин заслушает доклад о ситуации в Курской области
Путин после совещания с правительством заслушает доклад о Курской области