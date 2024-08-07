https://ria.ru/20240807/putin-1964649275.html
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Совещание Путина с правительством. Трансляция - РИА Новости, 07.08.2024
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:17
2024-08-07T14:17
2024-08-07T14:17
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании с Правительством
Путин на совещании с Правительством
2024-08-07T14:17
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PT85M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2024-08-07T14:17
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PT85M26S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.