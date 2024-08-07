https://ria.ru/20240807/putin-1964648950.html

Путин начал совещание с правительством

Путин начал совещание с правительством - РИА Новости, 07.08.2024

Путин начал совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:16

2024-08-07T14:16

2024-08-07T14:18

политика

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области.Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности."Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин