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Путин начал совещание с правительством - РИА Новости, 07.08.2024
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14:16 07.08.2024 (обновлено: 14:18 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964648950.html
Путин начал совещание с правительством
Путин начал совещание с правительством - РИА Новости, 07.08.2024
Путин начал совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:16
2024-08-07T14:18
политика
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области.Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности."Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html
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политика, владимир путин
Политика, Владимир Путин
Путин начал совещание с правительством

Путин начал совещание с правительством с заявления о Курской области

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области.
Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности.
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Из-за действий ВСУ в Курской области пострадали десятки человек
Вчера, 13:45
"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Вчера, 13:00
 
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