https://ria.ru/20240807/putin-1964648950.html
Путин начал совещание с правительством
Путин начал совещание с правительством - РИА Новости, 07.08.2024
Путин начал совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:16
2024-08-07T14:16
2024-08-07T14:18
политика
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с заявления о событиях в Курской области.Глава государства в среду в Ново-Огарево проводит совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности."Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин
Путин начал совещание с правительством
Путин начал совещание с правительством с заявления о Курской области