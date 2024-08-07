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Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией - РИА Новости, 07.08.2024
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14:18 07.08.2024 (обновлено: 15:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией - РИА Новости, 07.08.2024
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, попытавшись вторгнуться в Курскую область, заявил Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:18
2024-08-07T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, попытавшись вторгнуться в Курскую область, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.&quot;Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи&quot;, — сказал президент.Он уточнил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в Курской области. Координировать работу гражданских ведомств по оказанию всей необходимой помощи жителям Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром во вторник, 6 августа, ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. До 300 военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, пограничники и армия уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны сообщило, что в течение ночи военные совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать украинские вооруженные формирования в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 человек личного состава и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.По данным представителя СК Светланы Петренко, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Ведомство возбудило уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим. Как рассказал Смирнов, в Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий и подготовили пункты временного размещения. За сутки из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек, региональный штаб работал всю ночь.В ПВР области разместили 302 человека. Всего в пунктах развернули более 2500 мест.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
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Владимир Путин о событиях в Курской области
Заявление Путина по событиям в Курской области
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в мире, киев, украина, владимир путин, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Путин, Россия, Курская область
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией

Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, попытавшись вторгнуться в Курскую область, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«

"Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал президент.

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Он уточнил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в Курской области.
Координировать работу гражданских ведомств по оказанию всей необходимой помощи жителям Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Утром во вторник, 6 августа, ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. До 300 военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, пограничники и армия уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
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В среду Минобороны сообщило, что в течение ночи военные совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать украинские вооруженные формирования в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 человек личного состава и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
По данным представителя СК Светланы Петренко, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Ведомство возбудило уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим.
Как рассказал Смирнов, в Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий и подготовили пункты временного размещения. За сутки из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек, региональный штаб работал всю ночь.
В ПВР области разместили 302 человека. Всего в пунктах развернули более 2500 мест.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ПутинРоссияКурская область
 
 
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