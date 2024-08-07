Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, попытавшись вторгнуться в Курскую область, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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"Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал президент.
Он уточнил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в Курской области.
Координировать работу гражданских ведомств по оказанию всей необходимой помощи жителям Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром во вторник, 6 августа, ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. До 300 военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, пограничники и армия уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны сообщило, что в течение ночи военные совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать украинские вооруженные формирования в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 человек личного состава и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
По данным представителя СК Светланы Петренко, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Ведомство возбудило уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим.
Как рассказал Смирнов, в Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий и подготовили пункты временного размещения. За сутки из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек, региональный штаб работал всю ночь.
В ПВР области разместили 302 человека. Всего в пунктах развернули более 2500 мест.