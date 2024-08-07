Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернется в Испанию, несмотря на ордер на арест
Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря ордер на арест.
На этой неделе в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона.
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"Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата (правительства региона — ред.). Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания", — написал Пучдемон в социальной сети X.
В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
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