https://ria.ru/20240807/puchdemon-1964656492.html

Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию - РИА Новости, 07.08.2024

Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:44

2024-08-07T14:44

2024-08-07T15:22

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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря ордер на арест. На этой неделе в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. "Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата (правительства региона — ред.). Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания", — написал Пучдемон в социальной сети X. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240705/ispaniya-1957683035.html

https://ria.ru/20240402/kataloniya-1937389580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции