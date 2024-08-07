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Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию - РИА Новости, 07.08.2024
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14:44 07.08.2024 (обновлено: 15:22 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/puchdemon-1964656492.html
Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию
Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию - РИА Новости, 07.08.2024
Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию
Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:44
2024-08-07T15:22
в мире
справки
каталония
испания
карлес пучдемон
европарламент
европейский суд общей юрисдикции
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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря ордер на арест. На этой неделе в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. "Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата (правительства региона — ред.). Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания", — написал Пучдемон в социальной сети X. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
https://ria.ru/20240705/ispaniya-1957683035.html
https://ria.ru/20240402/kataloniya-1937389580.html
https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945632346.html
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в мире, справки, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Справки, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Европарламент, Европейский суд общей юрисдикции
Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернется в Испанию, несмотря на ордер на арест

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря ордер на арест.
На этой неделе в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Прокуратура Испании обжаловала отказ суда амнистировать Пучдемона
5 июля, 15:00
«
"Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата (правительства региона — ред.). Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания", — написал Пучдемон в социальной сети X.
В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года.
Бастующие во время митинга сторонников независимости Каталонии в Барселоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Правительство Испании отвергло предложение о референдуме в Каталонии
2 апреля, 17:04
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
Вид на Барселону - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Глава Каталонии отказался от места в парламенте
13 мая, 15:59
 
В миреСправкиКаталонияИспанияКарлес ПучдемонЕвропарламентЕвропейский суд общей юрисдикции
 
 
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