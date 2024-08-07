https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики - РИА Новости, 07.08.2024
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики
Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:22
2024-08-07T10:22
2024-08-07T10:23
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, арестован почти на два месяца, сообщает прокуратура Приморья. В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). "С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики
В Приморье арестовали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из травматики