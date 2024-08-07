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В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики - РИА Новости, 07.08.2024
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10:22 07.08.2024 (обновлено: 10:23 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики - РИА Новости, 07.08.2024
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики
Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:22
2024-08-07T10:23
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, арестован почти на два месяца, сообщает прокуратура Приморья. В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). "С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия
В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики

В Приморье арестовали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из травматики

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, арестован почти на два месяца, сообщает прокуратура Приморья.
В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
«
"С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
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