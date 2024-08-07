https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html

В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики

В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики - РИА Новости, 07.08.2024

В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики

Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:22

2024-08-07T10:22

2024-08-07T10:23

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, арестован почти на два месяца, сообщает прокуратура Приморья. В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). "С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html

уссурийск

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происшествия, уссурийск, приморский край, россия