В Сызрани вынесли приговор бывшему прокурору
Пытавшийся получить взятку в 3 млн руб экс-прокурор Сызрани осужден на 10,5 года
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Суд назначил экс-прокурору Сызрани 10,5 лет лишения свободы за покушение на взятку в 3 миллиона рублей, его посредники получили по 7 и 5 лет колонии, сообщили журналистам в СУСК России по Самарской области.
Следствие и суд установили, что с января по февраль 2021 года прокурор Сызрани направлял в полицию материалы для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников фирмы, которая занималась выдачей медицинских справок.
Для непривлечения директора и учредителя указанной организации к ответственности экс-прокурор предложил своим знакомым, в том числе адвокату, передать ему взятку в 3 миллиона рублей от представителей медицинской фирмы. Деньги должны были передать под видом платы за фиктивное соглашение об оказании юридической помощи. Часть взятки - 600 тысяч рублей - предполагалось передать в качестве аванса, а оставшуюся часть денег - после выполнения им обязательств в полном объеме.
В конце июля 2021 года адвокат в одном из деловых центров в Тольятти получил от взяткодателя, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть взятки, сообщили в СК. Затем незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России. В зависимости от роли каждого в отношении злоумышленников возбудили дела по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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"Приговором суда бывшему прокурору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 15 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.
Адвокату назначили 7 лет колонии и запретили заниматься адвокатской деятельностью два года. Третий фигурант - местный житель - получил 5 лет лишения свободы. Обоим фигурантам также назначили штрафы по 3 миллиона рублей. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.