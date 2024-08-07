https://ria.ru/20240807/postradavshiy-1964779526.html

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 07.08.2024

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина

Мужчина из села Пороз Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:33

2024-08-07T22:33

2024-08-07T22:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Мужчина из села Пороз Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ село Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела села от прямого попадания снаряда в одном частном доме разбита крыша, повреждены стены, окна и фасад. Во втором домовладении разрушена хозпостройка. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

белгородская область

белгород

харьковская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины