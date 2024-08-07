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В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/postradavshiy-1964779526.html
В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина
Мужчина из села Пороз Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:33
2024-08-07T22:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Мужчина из села Пороз Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ село Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела села от прямого попадания снаряда в одном частном доме разбита крыша, повреждены стены, окна и фасад. Во втором домовладении разрушена хозпостройка. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе ВСУ пострадал мужчина

Гладков: при атаке беспилотника ВСУ в белгородском селе Пороз пострадал мужчина

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Мужчина из села Пороз Грайворонского округа ранен в результате атаки украинского беспилотника, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Под ударом ВСУ село Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате обстрела села от прямого попадания снаряда в одном частном доме разбита крыша, повреждены стены, окна и фасад. Во втором домовладении разрушена хозпостройка.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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