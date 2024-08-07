Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 07.08.2024 (обновлено: 12:31 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/posoly-1964557665.html
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки - РИА Новости, 07.08.2024
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки
Американский и британский послы в Японии отказались присутствовать на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа, сообщило агентство... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:34
2024-08-07T12:31
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
сша
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893400301_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_275f09223eea13170b7e78a98936331b.jpg
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Американский и британский послы в Японии отказались присутствовать на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Собеседники агентства отметили, что на такой шаг дипломаты пошли в ответ на решение администрации японского города не направлять приглашение послу Израиля из-за ситуации в секторе Газа. США на церемонии будут представлены на уровне генерального консула. На каком уровне будет представлена Великобритания, не уточняется. Посол Соединенных Штатов Рам Эмануэль 9 августа намерен присутствовать на церемонии в известном храмовом комплексе Дзодзёдзи в Токио. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html
https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893400301_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_8eecfce4d9482cb5e456837d7a321c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нагасаки (город), хиросима (префектура), сша, в мире, япония
Нагасаки (город), Хиросима (префектура), США, В мире, Япония
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки

Киодо: США и Британия не будут присутствовать на церемонии в Нагасаки 9 августа

© AP Photo / Shuji KajiyamaМемориал мира в Хиросиме
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Мемориал мира в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Американский и британский послы в Японии отказались присутствовать на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Собеседники агентства отметили, что на такой шаг дипломаты пошли в ответ на решение администрации японского города не направлять приглашение послу Израиля из-за ситуации в секторе Газа.
Мужчина посещает Мемориальный музей мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
День Хиросимы
Вчера, 03:28
США на церемонии будут представлены на уровне генерального консула. На каком уровне будет представлена Великобритания, не уточняется.
Посол Соединенных Штатов Рам Эмануэль 9 августа намерен присутствовать на церемонии в известном храмовом комплексе Дзодзёдзи в Токио.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".
Роберт Оппенгеймер - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу
20 июня, 15:38
 
Нагасаки (город)Хиросима (префектура)СШАВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала