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В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки - РИА Новости, 07.08.2024
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки
Американский и британский послы в Японии отказались присутствовать на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа, сообщило агентство... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:34
2024-08-07T08:34
2024-08-07T12:31
нагасаки (город)
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ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Американский и британский послы в Японии отказались присутствовать на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Собеседники агентства отметили, что на такой шаг дипломаты пошли в ответ на решение администрации японского города не направлять приглашение послу Израиля из-за ситуации в секторе Газа. США на церемонии будут представлены на уровне генерального консула. На каком уровне будет представлена Великобритания, не уточняется. Посол Соединенных Штатов Рам Эмануэль 9 августа намерен присутствовать на церемонии в известном храмовом комплексе Дзодзёдзи в Токио. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html
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нагасаки (город)
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нагасаки (город), хиросима (префектура), сша, в мире, япония
Нагасаки (город), Хиросима (префектура), США, В мире, Япония
В Японии рассказали, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки
Киодо: США и Британия не будут присутствовать на церемонии в Нагасаки 9 августа