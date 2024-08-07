https://ria.ru/20240807/pomosch-1964734347.html

Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь

Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь - РИА Новости, 07.08.2024

Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь

Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:58

2024-08-07T17:58

2024-08-07T17:58

республика саха (якутия)

курская область

айсен николаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

россия

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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь. Глава региона отметил, что якутяне с тревогой и сочувствием восприняли известие о нападении на мирных жителей со стороны украинского режима. "От имени всего многонационального народа Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Курской области. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь. Единство и сплочённость - вот что помогает нам преодолевать самые тяжёлые испытания. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Николаев в своем Telegram-канале. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, айсен николаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия