Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь.
Глава региона отметил, что якутяне с тревогой и сочувствием восприняли известие о нападении на мирных жителей со стороны украинского режима.
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"От имени всего многонационального народа Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Курской области. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь. Единство и сплочённость - вот что помогает нам преодолевать самые тяжёлые испытания. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.