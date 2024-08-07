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Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь - РИА Новости, 07.08.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:58 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964734347.html
Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь
Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь - РИА Новости, 07.08.2024
Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь
Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:58
2024-08-07T17:58
республика саха (якутия)
курская область
айсен николаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь. Глава региона отметил, что якутяне с тревогой и сочувствием восприняли известие о нападении на мирных жителей со стороны украинского режима. "От имени всего многонационального народа Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Курской области. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь. Единство и сплочённость - вот что помогает нам преодолевать самые тяжёлые испытания. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Николаев в своем Telegram-канале. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964689661.html
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курская область, айсен николаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия
Республика Саха (Якутия), Курская область, Айсен Николаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия

Николаев: Якутия готова оказать жителям Курской области всестороннюю помощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выразил поддержку жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, и заявил о готовности оказать им всестороннюю помощь.
Глава региона отметил, что якутяне с тревогой и сочувствием восприняли известие о нападении на мирных жителей со стороны украинского режима.
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"От имени всего многонационального народа Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Курской области. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь. Единство и сплочённость - вот что помогает нам преодолевать самые тяжёлые испытания. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Республика Саха (Якутия)Курская областьАйсен НиколаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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