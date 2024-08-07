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Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков - РИА Новости, 07.08.2024
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Надежные люди
 
16:20 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964689661.html
Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков
Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков - РИА Новости, 07.08.2024
Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков
Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:20
2024-08-07T16:20
надежные люди
республика саха (якутия)
сво
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков, сообщает оперативный штаб республики. Якутские разработчики по заявкам участников специальной военной операции усовершенствуют квадроциклы. "Оперативный штаб Якутии доставил в эти дни в зону СВО еще 16 квадроциклов "ЯКТ-Сокол" и комплектующие для дронов. Кроме того, на днях ожидается поставка в территориальные опорные пункты Якутии в зоне спецоперации еще трех единиц автотехники, а также очередной партии адресных посылок бойцам. Автотранспорт на нужды фронта был передан предприятиями и организациями республики", - рассказал министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. Передача технических средств и снаряжения военнослужащим осуществляется опорными пунктами Якутии. Республикой с начала СВО направлено на гуманитарную помощь порядка 2 миллиардов рублей. Военнослужащим переданы транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, электрогенераторы, отопительные приборы, обмундирование и снаряжение, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия.
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964567700.html
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республика саха (якутия), сво
Надежные люди, Республика Саха (Якутия), СВО

Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков, сообщает оперативный штаб республики.
Якутские разработчики по заявкам участников специальной военной операции усовершенствуют квадроциклы.
Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО. Стоп-кадр - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Магаданские золотодобытчики отправили болотоход в зону СВО
Вчера, 09:55
"Оперативный штаб Якутии доставил в эти дни в зону СВО еще 16 квадроциклов "ЯКТ-Сокол" и комплектующие для дронов. Кроме того, на днях ожидается поставка в территориальные опорные пункты Якутии в зоне спецоперации еще трех единиц автотехники, а также очередной партии адресных посылок бойцам. Автотранспорт на нужды фронта был передан предприятиями и организациями республики", - рассказал министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.
Передача технических средств и снаряжения военнослужащим осуществляется опорными пунктами Якутии.
Республикой с начала СВО направлено на гуманитарную помощь порядка 2 миллиардов рублей. Военнослужащим переданы транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, электрогенераторы, отопительные приборы, обмундирование и снаряжение, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Московские предприниматели поддерживают участников спецоперации
Вчера, 14:52
 
Надежные людиРеспублика Саха (Якутия)СВО
 
 
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