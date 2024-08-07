https://ria.ru/20240807/pomosch-1964689661.html

Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков

Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков - РИА Новости, 07.08.2024

Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков

Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:20

2024-08-07T16:20

2024-08-07T16:20

надежные люди

республика саха (якутия)

сво

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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Якутия направила бойцам в зону СВО 16 квадроциклов местных разработчиков, сообщает оперативный штаб республики. Якутские разработчики по заявкам участников специальной военной операции усовершенствуют квадроциклы. "Оперативный штаб Якутии доставил в эти дни в зону СВО еще 16 квадроциклов "ЯКТ-Сокол" и комплектующие для дронов. Кроме того, на днях ожидается поставка в территориальные опорные пункты Якутии в зоне спецоперации еще трех единиц автотехники, а также очередной партии адресных посылок бойцам. Автотранспорт на нужды фронта был передан предприятиями и организациями республики", - рассказал министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. Передача технических средств и снаряжения военнослужащим осуществляется опорными пунктами Якутии. Республикой с начала СВО направлено на гуманитарную помощь порядка 2 миллиардов рублей. Военнослужащим переданы транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, электрогенераторы, отопительные приборы, обмундирование и снаряжение, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964567700.html

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658401.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика саха (якутия), сво