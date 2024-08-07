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Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658207.html
Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья
Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья - РИА Новости, 07.08.2024
Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья
Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:51
2024-08-07T14:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
самарская область
вячеслав федорищев
алексей смирнов (политик)
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
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САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Мирные жители Курской области атакованы силами ВСУ. Чудовищные события, среди пострадавших - взрослые и дети. Самарская область готова предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков", - написал Федорищев. Он добавил, что дал соответствующие поручения председателю правительства Самарской области. Федорищев отметил, что у региона уже есть опыт оказания поддержки жителям приграничных районов страны. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
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россия, курская область, самарская область, вячеслав федорищев, алексей смирнов (политик) , алексей кузнецов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья

Власти: Самарская область готова оказать помощь жителям курского приграничья

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкРазбитые окна одного из домов в Курской области
Разбитые окна одного из домов в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Разбитые окна одного из домов в Курской области . Архивное фото
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САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
«
"Мирные жители Курской области атакованы силами ВСУ. Чудовищные события, среди пострадавших - взрослые и дети. Самарская область готова предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков", - написал Федорищев.
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Он добавил, что дал соответствующие поручения председателю правительства Самарской области. Федорищев отметил, что у региона уже есть опыт оказания поддержки жителям приграничных районов страны.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСамарская областьВячеслав ФедорищевАлексей Смирнов (политик)Алексей КузнецовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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