https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658207.html

Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья

Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья - РИА Новости, 07.08.2024

Самарская область готова оказать любую помощь жителям курского приграничья

Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:51

2024-08-07T14:51

2024-08-07T14:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

самарская область

вячеслав федорищев

алексей смирнов (политик)

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САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Самарская область готова оказать любую необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Мирные жители Курской области атакованы силами ВСУ. Чудовищные события, среди пострадавших - взрослые и дети. Самарская область готова предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков", - написал Федорищев. Он добавил, что дал соответствующие поручения председателю правительства Самарской области. Федорищев отметил, что у региона уже есть опыт оказания поддержки жителям приграничных районов страны. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html

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