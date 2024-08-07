https://ria.ru/20240807/polsha-1964596221.html

Поляки назвали США главным союзником страны

Поляки назвали США главным союзником страны - РИА Новости, 07.08.2024

Поляки назвали США главным союзником страны

Граждане Польши считают США главным союзником страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским агентством Research для газеты... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:43

2024-08-07T11:43

2024-08-07T11:43

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польша

сша

германия

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ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Граждане Польши считают США главным союзником страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским агентством Research для газеты Rzeczpospolita. Респондентам предложили выбрать одну страну, которую они считают важнейшим союзником. 47,5% участников исследования выбрали США. На втором месте – Германия, за которую проголосовали 7,8%. На третьем - Великобритания с 6,7%. Среди других союзников граждане Польши выбрали Венгрию (4,8%), Украину (3,5%) и Францию (1%). 3,9% опрошенных указали, что считают главным союзником республики другую страну, не предложенную в исследовании. У 24,8% респондентов не было никакого мнения на этот счет. "США являются самым большим союзником Польши по мнению 4 из 10 женщин (39%) и почти 6 из 10 мужчин (57%). Чаще других США выбирали люди в возрасте от 35 до 49 лет (52%)", - прокомментировала результаты исследования эксперт из Research Дорота Цывиньская. Исследование было проведено исследовательским агентством при помощи онлайн-анкетирования 30-31 июля. Анализ охватывал группу из 800 интернет-пользователей старше 18 лет.

https://ria.ru/20240311/opros-1932379842.html

https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, германия