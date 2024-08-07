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Поляки назвали США главным союзником страны - РИА Новости, 07.08.2024
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11:43 07.08.2024
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Поляки назвали США главным союзником страны
Поляки назвали США главным союзником страны - РИА Новости, 07.08.2024
Поляки назвали США главным союзником страны
Граждане Польши считают США главным союзником страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским агентством Research для газеты... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:43
2024-08-07T11:43
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ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Граждане Польши считают США главным союзником страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским агентством Research для газеты Rzeczpospolita. Респондентам предложили выбрать одну страну, которую они считают важнейшим союзником. 47,5% участников исследования выбрали США. На втором месте – Германия, за которую проголосовали 7,8%. На третьем - Великобритания с 6,7%. Среди других союзников граждане Польши выбрали Венгрию (4,8%), Украину (3,5%) и Францию (1%). 3,9% опрошенных указали, что считают главным союзником республики другую страну, не предложенную в исследовании. У 24,8% респондентов не было никакого мнения на этот счет. "США являются самым большим союзником Польши по мнению 4 из 10 женщин (39%) и почти 6 из 10 мужчин (57%). Чаще других США выбирали люди в возрасте от 35 до 49 лет (52%)", - прокомментировала результаты исследования эксперт из Research Дорота Цывиньская. Исследование было проведено исследовательским агентством при помощи онлайн-анкетирования 30-31 июля. Анализ охватывал группу из 800 интернет-пользователей старше 18 лет.
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в мире, польша, сша, германия
В мире, Польша, США, Германия
Поляки назвали США главным союзником страны

Rzeczpospolita: граждане Польши назвали США главным союзником страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Граждане Польши считают США главным союзником страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательским агентством Research для газеты Rzeczpospolita.
Респондентам предложили выбрать одну страну, которую они считают важнейшим союзником. 47,5% участников исследования выбрали США.
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На втором месте – Германия, за которую проголосовали 7,8%. На третьем - Великобритания с 6,7%.
Среди других союзников граждане Польши выбрали Венгрию (4,8%), Украину (3,5%) и Францию (1%). 3,9% опрошенных указали, что считают главным союзником республики другую страну, не предложенную в исследовании. У 24,8% респондентов не было никакого мнения на этот счет.
"США являются самым большим союзником Польши по мнению 4 из 10 женщин (39%) и почти 6 из 10 мужчин (57%). Чаще других США выбирали люди в возрасте от 35 до 49 лет (52%)", - прокомментировала результаты исследования эксперт из Research Дорота Цывиньская.
Исследование было проведено исследовательским агентством при помощи онлайн-анкетирования 30-31 июля. Анализ охватывал группу из 800 интернет-пользователей старше 18 лет.
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