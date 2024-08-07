https://ria.ru/20240807/pogoda-1964595915.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 07.08.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:42

2024-08-07T11:42

2024-08-07T12:00

москва

погода

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Начало следующей недели мы продолжим оставаться в тыловой части компактного циклона, поэтому адвекция холода продолжится, там и ночи уже станут с температурой около 10 градусов всего, и дневная температура 18-20 в Москве", - рассказала синоптик.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода