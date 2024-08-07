https://ria.ru/20240807/pogoda-1964595915.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:42
2024-08-07T11:42
2024-08-07T12:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Начало следующей недели мы продолжим оставаться в тыловой части компактного циклона, поэтому адвекция холода продолжится, там и ночи уже станут с температурой около 10 градусов всего, и дневная температура 18-20 в Москве", - рассказала синоптик.
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_30affbc0031450c59153b8e7e28343db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Москве на следующей неделе ожидается похолодание