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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 07.08.2024
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11:42 07.08.2024 (обновлено: 12:00 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pogoda-1964595915.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:42
2024-08-07T12:00
москва
погода
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Начало следующей недели мы продолжим оставаться в тыловой части компактного циклона, поэтому адвекция холода продолжится, там и ночи уже станут с температурой около 10 градусов всего, и дневная температура 18-20 в Москве", - рассказала синоптик.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры воздуха, ночью будет около плюс 10 градусов, а днем плюс 19-20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало следующей недели мы продолжим оставаться в тыловой части компактного циклона, поэтому адвекция холода продолжится, там и ночи уже станут с температурой около 10 градусов всего, и дневная температура 18-20 в Москве", - рассказала синоптик.
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
1 августа, 09:10
 
МоскваПогода
 
 
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