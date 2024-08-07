Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом
Водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, умер в реанимации
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
По словам собеседника агентства, после ДТП в больнице остаются трое пострадавших
"Мужчина, 44 года (водитель "Камаза" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - сказали в администрации.
На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.