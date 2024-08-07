https://ria.ru/20240807/poezd-1964565039.html

Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024

Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:23

2024-08-07T09:23

2024-08-07T09:28

происшествия

волгоград

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.По словам собеседника агентства, после ДТП в больнице остаются трое пострадавших"Мужчина, 44 года (водитель "Камаза" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - сказали в администрации.На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240806/dtp-1964457805.html

https://ria.ru/20240802/poezd-1963769712.html

волгоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом