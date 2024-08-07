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Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024
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09:23 07.08.2024 (обновлено: 09:28 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poezd-1964565039.html
Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом
Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024
Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом
Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:23
2024-08-07T09:28
происшествия
волгоград
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.По словам собеседника агентства, после ДТП в больнице остаются трое пострадавших"Мужчина, 44 года (водитель "Камаза" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - сказали в администрации.На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964457805.html
https://ria.ru/20240802/poezd-1963769712.html
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происшествия, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, умер в реанимации

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
По словам собеседника агентства, после ДТП в больнице остаются трое пострадавших
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"Мужчина, 44 года (водитель "Камаза" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - сказали в администрации.
На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Кабина локомотива пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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