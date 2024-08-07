https://ria.ru/20240807/podpole-1964565929.html

В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области

В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области - РИА Новости, 07.08.2024

В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области

Удар нанесен в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:29

2024-08-07T09:29

2024-08-07T09:40

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса", - сообщил Лебедев.Он добавил, что согласно сообщениям из Белой Церкви, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение."Количество сказать сложно, но более тысячи военных, судя по косвенным данным", - добавил он."Первые взрывы прозвучали в 02.20. По описанию активистов подполья, взрывы были в стороне железнодорожной станции "Росток". Там находятся склады "Новой почты", которая известна тем, что на складах предприятия часто взрываются товары военного назначения, а фуры "Новой почты" перевозят БК и даже тяжелую технику. Также рядом гипермаркет "Эпицентр", в котором тоже часто хранится военное оборудование, БК и стрелковое оружие", - рассказал Лебедев.Как сообщил собеседник РИА Новости, второй удар был нанесен в направлении урочища "Толстый лес", где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали "приводить в порядок" и использовать под военные нужды. По словам коллег Лебедева, в той стороне тренируют артиллеристов, а в казармах заселили военных."Военная база, примыкающая к урочищу, имеет свои помещения, склады, на территорию базы заведена железнодорожная ветка. Именно в ту сторону после второго попадания направились "скорые", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240807/ofitser-1964566400.html

https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, киевская область, вооруженные силы украины, безопасность