https://ria.ru/20240807/podpole-1964565929.html
В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области
В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области - РИА Новости, 07.08.2024
В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области
Удар нанесен в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:29
2024-08-07T09:29
2024-08-07T09:40
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса", - сообщил Лебедев.Он добавил, что согласно сообщениям из Белой Церкви, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение."Количество сказать сложно, но более тысячи военных, судя по косвенным данным", - добавил он."Первые взрывы прозвучали в 02.20. По описанию активистов подполья, взрывы были в стороне железнодорожной станции "Росток". Там находятся склады "Новой почты", которая известна тем, что на складах предприятия часто взрываются товары военного назначения, а фуры "Новой почты" перевозят БК и даже тяжелую технику. Также рядом гипермаркет "Эпицентр", в котором тоже часто хранится военное оборудование, БК и стрелковое оружие", - рассказал Лебедев.Как сообщил собеседник РИА Новости, второй удар был нанесен в направлении урочища "Толстый лес", где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали "приводить в порядок" и использовать под военные нужды. По словам коллег Лебедева, в той стороне тренируют артиллеристов, а в казармах заселили военных."Военная база, примыкающая к урочищу, имеет свои помещения, склады, на территорию базы заведена железнодорожная ветка. Именно в ту сторону после второго попадания направились "скорые", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240807/ofitser-1964566400.html
https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, киевская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В подполье рассказали об ударе ВС России в Киевской области
Подполье: ВС России нанесли удар по станции, рядом с которой ВСУ хранят технику
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что согласно сообщениям из Белой Церкви, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение.
"Количество сказать сложно, но более тысячи военных, судя по косвенным данным", - добавил он.
"Первые взрывы прозвучали в 02.20. По описанию активистов подполья, взрывы были в стороне железнодорожной станции "Росток". Там находятся склады "Новой почты", которая известна тем, что на складах предприятия часто взрываются товары военного назначения, а фуры "Новой почты" перевозят БК и даже тяжелую технику. Также рядом гипермаркет "Эпицентр", в котором тоже часто хранится военное оборудование, БК и стрелковое оружие", - рассказал Лебедев.
Как сообщил собеседник РИА Новости, второй удар был нанесен в направлении урочища "Толстый лес", где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали "приводить в порядок" и использовать под военные нужды. По словам коллег Лебедева, в той стороне тренируют артиллеристов, а в казармах заселили военных.
"Военная база, примыкающая к урочищу, имеет свои помещения, склады, на территорию базы заведена железнодорожная ветка. Именно в ту сторону после второго попадания направились "скорые", - добавил Лебедев.