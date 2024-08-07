https://ria.ru/20240807/podpole-1964560269.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:57
2024-08-07T08:57
2024-08-07T09:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Он отметил, что в 1.15 мск удар был нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА.
https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, запускающей БПЛА