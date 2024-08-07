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Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 07.08.2024 (обновлено: 09:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/podpole-1964560269.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области
Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:57
2024-08-07T09:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Он отметил, что в 1.15 мск удар был нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА.
https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html
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Дарья Буймова
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николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, запускающей БПЛА

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он отметил, что в 1.15 мск удар был нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ВСУ планируют строить аэродромы для F-16 под Одессой, заявили в подполье
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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