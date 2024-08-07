https://ria.ru/20240807/podpole-1964560269.html

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.08.2024

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Николаевской области

Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:57

2024-08-07T08:57

2024-08-07T09:10

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Он отметил, что в 1.15 мск удар был нанесен в Николаевской области по группе ВСУ, запускающей БПЛА.

https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

николаевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность