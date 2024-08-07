https://ria.ru/20240807/podpole-1964559260.html

ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами - РИА Новости, 07.08.2024

ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:51

2024-08-07T08:51

2024-08-07T09:38

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

сумы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе", — уточнил он.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

сумская область

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумы