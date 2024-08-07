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ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 07.08.2024 (обновлено: 09:38 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/podpole-1964559260.html
ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами
ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами
Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:51
2024-08-07T09:38
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
сумы
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ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе", — уточнил он.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сумы
ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами

Подполье: свыше 400 украинских военных попали под удар в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе", — уточнил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
08:00
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.
Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ВСУ планируют строить аэродромы для F-16 под Одессой, заявили в подполье
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСумы
 
 
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